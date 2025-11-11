«Клипперс» проиграли «Атланте» в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Хардена

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. «Лос-Анджелес Клипперс» дома проиграл «Атланте Хокс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Инглвуде и завершилась со счетом 105:102 (19:29, 33:23, 27:24, 26:26) в пользу «Атланты». В составе победителей 28 очков набрал Вит Крейчи, Джейлен Джонсон оформил дабл-дабл (16 очков + 10 подборов). У «Клипперс» трипл-дабл оформил олимпийский чемпион 2012 года Джеймс Харден (35 очков + 10 подборов + 11 передач), автором дабл-дабла стал Ивица Зубац (13 очков + 12 подборов).
«Атланта», на счету которой стало шесть побед при пяти поражениях, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Клипперс» потерпели пятое поражение подряд и с тремя победами в десяти матчах занимают 11-е место в Западной конференции.
В следующем матче «Клипперс» примут «Денвер Наггетс», а «Атланта» в гостях сыграет с «Сакраменто Кингз». Обе встречи пройдут в ночь на 13 ноября по московскому времени.
Результаты других матчей:
- «Детройт Пистонс» — «Вашингтон Уизардс» — 137:135;
- «Орландо Мэджик» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 115:112;
- «Шарлотт Хорнетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 111:121;
- «Майами Хит» — «Кливленд Кавальерс» — 140:138;
- «Чикаго Буллз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 117:121;
- «Даллас Маверикс» — «Милуоки Бакс» — 114:116;
- «Финикс Санз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 121:98;
- «Юта Джаз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 113:120.