«Бруклин» проиграл «Торонто» в матче НБА. Демин набрал 5 очков

На счету российского защитника также 3 подбора и 4 передачи.

Источник: AP 2024

ОТТАВА, 24 ноября. /ТАСС/. «Бруклин» уступил «Торонто» со счетом 109:119 в выездной игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Бруклина» Тайриз Мартин, набравший 26 очков. У «Торонто» больше всех очков на счету американского форварда Скотти Барнса — 17.

Защитник «Бруклина» Егор Демин набрал 5 очков. Россиянин провел на площадке более 28 минут, сделав также 3 подбора и 4 результативные передачи.

«Торонто» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 12 победами в 17 матчах. Победная серия команды составляет 7 встреч. «Бруклин» располагается на 13-й позиции, выиграв 3 игры из 16.

В следующем матче «Торонто» в ночь на 25 ноября по московскому времени примет «Кливленд», «Бруклин» в этот же день сыграет дома против «Нью-Йорка».

