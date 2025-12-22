Ричмонд
«Бруклин» обыграл «Торонто» в матче НБА. Демин набрал 16 очков

Также на счету россиянина 5 подборов и 3 передачи.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Российский защитник «Бруклина» Егор Демин набрал 16 очков в домашней игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Торонто».

Встреча завершилась со счетом 96:81 в пользу «Бруклина». Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Бруклина» Майкл Портер, набравший 24 очка. У «Торонто» больше всех очков на счету Брэндона Ингрэма — 19. Демин провел на паркете 30 минут 24 секунды, набрав 16 очков при 5 подборах и 3 передачах.

«Бруклин» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, одержав 8 побед в 27 матчах. «Торонто» идет шестым на Востоке, на счету команды 17 побед в 30 играх.

В следующем матче «Бруклин» 24 декабря в гостях сыграет с «Филадельфией», «Торонто» в этот же день на выезде встретится с «Майами».

