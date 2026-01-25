В Миннеаполисе вспыхнули протесты из-за резонансного убийства. НБА пришлось перенести матч «Миннесоты»

Это уже третий инцидент со стрельбой и вторая смерть в Миннеаполисе в январе с участием федеральных агентов — ранее агенты ICE при задержании убили многодетную мать Рене Гуд. В пятницу тысячи людей прошли маршем по центру города, протестуя против операции иммиграционной службы. После субботнего убийства акции усилились. Власти штата подали иск против федеральных ведомств.