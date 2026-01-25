Ричмонд
В Миннеаполисе вспыхнули протесты из-за резонансного убийства. НБА пришлось перенести матч «Миннесоты»

Людям не до баскетбола.

Источник: Спорт-Экспресс

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) официально перенесла матч регулярного чемпионата между «Миннесота Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз», который должен был состояться в субботу в Миннеаполисе. Причиной стали массовые протесты и беспорядки в городе после резонансного убийства властями местного жителя.

Перенос в целях безопасности

В своем заявлении в качестве причин переноса лига указала «обеспечение безопасности жителей Миннеаполиса». Матч планируется провести в воскресенье в 17.30 по восточному времени (1.30 по Москве). Еще одна игра между этими командами в Миннеаполисе запланирована на понедельник.

Беспорядки вспыхнули после инцидента в субботу утром, когда сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) застрелили 37-летнего Алекса Претти, медбрата из местной больницы для ветеранов. Инцидент произошел примерно в 3 километрах от домашней арены «Тимбервулвз» — «Таргет-центр».

Политический кризис

По словам представителей ICE, погибший при задержании оказывал сопротивление и был вооружен огнестрельным оружием. Однако губернатор штата Миннесота Тим Уолз опроверг эту версию, заявив, что видеозаписи доказывают обратное.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей резко раскритиковал действия федеральных служб: «Сколько еще жителей, сколько еще американцев должны умереть или получить тяжелые травмы, чтобы эта операция закончилась?».

В ответ министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм обвинила Фрея и Уолза в поддержке «нарушителей закона». Президент Дональд Трамп заявил, что власти города и штата «подстрекают к мятежу».

Это уже третий инцидент со стрельбой и вторая смерть в Миннеаполисе в январе с участием федеральных агентов — ранее агенты ICE при задержании убили многодетную мать Рене Гуд. В пятницу тысячи людей прошли маршем по центру города, протестуя против операции иммиграционной службы. После субботнего убийства акции усилились. Власти штата подали иск против федеральных ведомств.