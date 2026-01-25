Матч «Мемфис» — «Денвер» перенесли из-за непогоды

Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от Восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение. По последним данным сайта Poweroutage, более 921 789 домов в США, включая 304 163 дома в штате Теннесси, остались без электричества.