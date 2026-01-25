Ричмонд
Матч «Мемфис» — «Денвер» перенесли из-за непогоды

Игра «Мемфис» — «Денвер» перенесена из-за снегопада.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Мемфис Гриззлис» и «Денвер Наггетс» перенесен на более поздний срок из-за суровых погодных условий, сообщает пресс-служба лиги в соцсети X.

Первоначально встреча должна была начаться в городе Мемфис (штат Теннесси) 25 января в 23:30 мск. Новая дата матча будет объявлена позднее.

Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от Восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение. По последним данным сайта Poweroutage, более 921 789 домов в США, включая 304 163 дома в штате Теннесси, остались без электричества.