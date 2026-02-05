Кириленко рассказал о пробелах в игре Егора Демина в НБА

«Пока еще есть нестабильность, но он однозначно становится лучше. В защите тоже есть потенциал для роста. Ему 19 лет, и я думаю, что нужно еще два-три года, чтобы полностью сформироваться физически. Бросок он очень подтянул. В начале сезона, когда он приходил, все говорили: “Нет броска, нет броска”. Я говорил: “Как нет броска? Он всегда умел бросать”. И в результате — посмотрите сейчас: он великолепный снайпер. Поэтому работы еще много, и Егор над этим работает трудится. Я очень рад, что у него правильное отношение. Это самое важное», — резюмировал Кириленко.