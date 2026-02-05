Кириленко спрогнозировал увеличение числа россиян в НБА

«Есть много ребят, которые находятся на пути к следующему шагу. Я думаю, что в ближайшие 4−5 лет мы увидим еще минимум пять человек либо в НБА, либо в G-лиге. Я вижу, что сейчас формируется хорошее молодое поколение, которое готово делать следующий шаг, в том числе и шаг в НБА» — заявил Кириленко.