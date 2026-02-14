Команда Демина стала победителем Матча восходящих звезд НБА

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Команда Винса Картера, за которую выступал российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин, выиграла Матч восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2026 года.
Команда Картера обыграла команду Трэйси Макгрэди в полуфинале со счетом 41:36. Демин провел на площадке 8 минут 48 секунд, набрал 2 очка, сделал 2 подбора, 2 передачи и 1 перехват. В другом полуфинале команда Кармело Энтони со счетом 40:34 обыграла команду Остина Риверса.
В финале команда Картера обыграла команду Энтони со счетом 25:24. Демин за 3 минуты 40 секунд набрал 2 очка, совершил 2 подбора и заблокировал 1 бросок.
Демин стал третьим россиянином, принявшим участие в Матче восходящих звезд. До него в этом мероприятии участвовали Андрей Кириленко (2002, 2003) и Алексей Швед (2013).
Демину 19 лет, россиянин проводит дебютный сезон в НБА. На его счету 46 матчей в лиге, в которых он в среднем за игру набирает 10,8 очка, совершает 3,1 подбора и отдает 3,3 ассиста.