Наш человек на Диком Западе. Краснодарский Ковбой едет покорять НБА

Второй год подряд российского игрока выбрали на драфте НБА. В 2025-м «Бруклин» под восьмым номером взял Егора Дёмина, в этом году «Чикаго» под 56-м задрафтовал Всеволода Ищенко, после чего его сразу обменяли в «Лейкерс», а затем в «Даллас» на денежную компенсацию. О перспективах и возможном отъезде за океан 21-летнего защитника — в материале «СЭ».
Второй русский в «Далласе»
Главный, если не единственный вопрос, стоявший перед и во время второго раунда драфта 2026 года НБА, был прост. Возьмет ли кто-то игрока «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко?
C каждым выбором шансы у российского таланта становились все меньше и меньше. Под 56-м номером выбирал «Чикаго» и взял Всеволода Ищенко! Неожиданность? Очень большая, потому что такой поворот никем не рассматривался. Тут же «Буллз» отправили свой выбор в «Лос-Анджелес Лейкерс», которые обменяли права на игрока в «Даллас Маверикс», что прогнозировалось экспертами заранее.
«Ищенко — подвижный игрок периметра с отличным трехочковым броском с места, — оценили обмен в Yahoo Sports. — Но российская лига предлагает гораздо более низкий уровень конкуренции, что затрудняет прогнозирование его будущего в НБА. Однако он также продемонстрировал умение работать с мячом в пик-н-роллах, а при росте 203 см, размахе рук 213 см и широкой комплекции у него есть все задатки качественного защитника. Если этот выбор станет удачей для “Даллас Маверикс”, новое руководство во главе с Масаи Уджири и Майком Шмитцем сможет бесконечно хвастаться. Но Ищенко — это всего лишь попытка попасть наугад».
«Даллас» уже охотился за российским игроком в день драфта, в 2004-м они также выменяли себе у «Юты» Павла Подкользина. У 226-сантиметрового центрового заиграть в «Мэверикс» не получилось — шесть матчей за два года и возвращение в Россию. Теперь свой шанс закрепиться в «Маверикс» попробует реализовать Ищенко.
Серьезные отступные
По правилам CBA, в сезоне-2026/27 клуб НБА может выплатить максимум 900 тысяч долларов за выбранного на драфте игрока в случае прописанного у него бай-аута. Обычно эти деньги выплачиваются либо игроком сразу из своих денег, либо из будущей зарплаты баскетболиста в случае подписания контракта.
Минимальная зарплата для игрока второго раунда драфта в целом не прописана, потому что второй раунд в принципе не подразумевает гарантированных контрактов. При этом на сезон-2026/27 зарплата Ищенко не может быть меньше 1,3 миллиона (округлим для удобства). По нашей информации, в обновленном в клубе контракте Всеволода прописан весьма внушительный бай-аут (не менее полутора миллионов долларов). Как будут договариваться игрок, клубный агент и клуб — узнаем совсем скоро.
Перед началом сезона-2025/26 Всеволод рассказал «СЭ» о своих задачах: «Хочу выйти на цифры 10+4+3. Плюс больше бросать трехочковых. А не как в прошедшем чемпионате, когда выбросил всего пять бросков за весь сезон».
В итоге защитник закончил чемпионат с показателями 8,7 очка (пятый результат в команде) + 4,6 подбора + 2 передачи. Что касается дальних бросков, то Ищенко сделал 71 попытку, реализовав 32. Он был признан лучшим молодым игроком Единой лиги и помог краснодарскому клубу завоевать бронзовые награды.
О своих перспективах уехать в НБА Всеволод говорил осторожно, а также называл любимых игроков в лучшей лиге мира. «Нравится Дончич. За счет баскетбольного ай-кью он пешком, взглядом всех раскидывает. У Йокича невероятная техника, несмотря на габариты. За движение и атлетизм нравятся Энтони Эдвардс и Шэй Гилджес-Александр».
Перспективы «Далласа»
Клуб из Техаса максимально неудачно провел прошедший розыгрыш НБА. С 26 победами команда заняла 12-е место в своей конференции и даже близко не попала в зону плей-ин. В сезон наступающий «Мавс» входят с новым тренером — экс-рулевой чемпионов NCAA Университета Мичигана Дасти Мэй (тренировал другого россиянина — Влада Голдина) возглавит клуб из Далласа. На долгое время лицом франшизы будет Купер Флэгг (если его внезапно не обменяют как Луку Дончича). Очевидно, что и игра «Мавс» будет строиться вокруг него.
Есть пара ветеранов с заслуженными званиями звезд — Клэй Томпсон и Кайри Ирвинг. Есть ветеран со званием «стоял около звезд» — Марвин Бэгли. С уходом Энтони Дэвиса и Д’Анджело Рассела команда, очевидно, ушла в перестройку, в которой очень удачно может пригодиться Ищенко. «Даллас» был очень активен на драфте и получил четырех игроков. Под 9-м номером был взят Морез Джонсон, игравший у Мэя в «Мичигане». Испанец Серхио де Ларреа достался из «Валенсии» под 25-м номером. Из Университета Вирджиния Тек пришел форвард Тоби Лаваль (48-й номер).
Если говорить о зарплате, то четырехлетний контракт миллионов на 10−12 Севы стоит уже на входе, а там уже как договорятся.
Говорить о больших шансах на сезон, наверное, будет слишком громко, но время для развития у Всеволода прямо-таки идеальное.
Первый тренер и семья
Всего в этом году было выбрано всего 12 легионеров, что очень мало по сравнению с 25 иностранцами драфта-2025. Отрадно, что одним из 12 стал россиянин, начавший заниматься баскетболом в родном Ростове.
«Мой первый тренер — Андрей Анатольевич Василенко в ростовской ДЮСШ № 7. Он был даже больше не баскетбольным тренером, а реально вторым отцом. Всегда поддерживал за пределами паркета, давал ценные советы. Благодарен Андрею Анатольевичу, что он создал максимально дружную команду. Было очень приятно находиться в такой семейной атмосфере. Если из нашего коллектива кому-то делали больно на площадке, то все шли его защищать. После тренировки мы не расходились, а вместе шли гулять на площадку».
Всеволод рассказывал и про свою семью: «Мама не занималась спортом. Отец до 18 лет боксировал на любительском уровне, потом бросил».
В 2020 году Ищенко попал в систему «Локомотива-Кубань». По итогам Первенства ДЮБЛ-2022/23 был признан лучшим атакующим защитником турнира. В сентябре 2023-го, в первом в истории розыгрыше Суперкубка Единой молодежной лиги ВТБ, помимо золотых медалей, получил титул MVP турнира. В чемпионате Единой молодежной лиги ВТБ-2023/24 был признан MVP апреля, трижды входил в сборную месяца, а также был включен в символическую пятерку по итогам регулярного чемпионата и по итогам «Финала четырех».
С сентября 2024-го стал играть за основу «Локо». Выступал за сборные России U18 и U20, летом 2025-го дебютировал в составе национальной команды.
Полный список задрафтованных россиян в НБА:
- 36-й пик, 1994: Андрей Фетисов
- 24-й пик, 1999: Андрей Кириленко
- 21-й пик, 2004: Павел Подкользин
- 22-й пик, 2004: Виктор Хряпа
- 23-й пик, 2004: Сергей Моня
- 57-й пик, 2004: Сергей Караулов
- 12-й пик, 2005: Ярослав Королев
- 56-й пик, 2008: Александр Каун
- 19-й пик, 2013: Сергей Карасев
- 8-й пик, 2025: Егор Демин
- 56-й пик, 2026: Всеволод Ищенко
Автор: Тимур Ганеев