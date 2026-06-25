Наш человек на Диком Западе. Краснодарский Ковбой едет покорять НБА

«Ищенко — подвижный игрок периметра с отличным трехочковым броском с места, — оценили обмен в Yahoo Sports. — Но российская лига предлагает гораздо более низкий уровень конкуренции, что затрудняет прогнозирование его будущего в НБА. Однако он также продемонстрировал умение работать с мячом в пик-н-роллах, а при росте 203 см, размахе рук 213 см и широкой комплекции у него есть все задатки качественного защитника. Если этот выбор станет удачей для “Даллас Маверикс”, новое руководство во главе с Масаи Уджири и Майком Шмитцем сможет бесконечно хвастаться. Но Ищенко — это всего лишь попытка попасть наугад».