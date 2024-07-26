Фридзон покинул «Автодор»
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бронзовый призер баскетбольного турнира Олимпиады в составе сборной России Виталий Фридзон покинул «Автодор», сообщается в официальном Telegram-канале саратовского клуба Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бронзовый призер баскетбольного турнира Олимпиады в составе сборной России Виталий Фридзон покинул «Автодор», сообщается в официальном Telegram-канале саратовского клуба Единой лиги ВТБ.
Контракт с 38-летним защитником истек по окончании сезона. Как отмечается, Фриздон продолжит выступать в клубе «Десна» из Брянска и будет его играющим президентом.
Фридзон подписал контракт с «Автодором» в январе 2024 года и провел за саратовскую команду 19 матчей, в среднем набирая по 3,9 очка за игру и делая по 2,3 подбора. До этого он полгода был без клуба, после того как в июле 2023 года покинул петербургский «Зенит», с которым стал победителем Единой лиги ВТБ и обладателем Суперкубка лиги.
Фридзон также выступал за подмосковные «Химки», с которыми выиграл Единую лигу ВТБ, ЦСКА (5 побед в Единой лиге ВТБ) и краснодарский «Локомотив-Кубань». Вместе с армейцами он стал чемпионом Евролиги. В составе сборной России Фридзон завоевал бронзовые медали Олимпийских игр в Лондоне (2012) и чемпионата Европы (2011).