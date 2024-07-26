Фридзон покинул «Автодор»

Контракт с 38-летним защитником истек по окончании сезона. Как отмечается, Фриздон продолжит выступать в клубе «Десна» из Брянска и будет его играющим президентом.

Фридзон подписал контракт с «Автодором» в январе 2024 года и провел за саратовскую команду 19 матчей, в среднем набирая по 3,9 очка за игру и делая по 2,3 подбора. До этого он полгода был без клуба, после того как в июле 2023 года покинул петербургский «Зенит», с которым стал победителем Единой лиги ВТБ и обладателем Суперкубка лиги.