15:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американский баскетболист Мун перешел в «Зенит»

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Петербургский «Зенит» объявил на своем официальном сайте о переходе бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Клипперс» американца Ксавьера Муна.

Источник: БЕЛТА

Контракт с Муном, который может сыграть на позициях разыгрывающего и атакующего защитника, рассчитан до конца сезона-2024/25.

Муну 29 лет. Он провел 28 матчей за три сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Клипперс», набирая в среднем 3,5 очка за игру. Также Мун отыграл два матча в отборе на чемпионат мира 2023 года за сборную США.

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