Американский баскетболист Мун перешел в «Зенит»

Контракт с Муном, который может сыграть на позициях разыгрывающего и атакующего защитника, рассчитан до конца сезона-2024/25.

Муну 29 лет. Он провел 28 матчей за три сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Клипперс», набирая в среднем 3,5 очка за игру. Также Мун отыграл два матча в отборе на чемпионат мира 2023 года за сборную США.