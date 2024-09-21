Баскетболисты ЦСКА начнут защиту титула в Единой лиге ВТБ

По мнению президента ЦСКА Андрея Ватутина, фаворитом сезона будет «Зенит». «Думаю, расклад сил в лиге серьезно не изменится, “Зенит”, как обычно, впечатлил серьезными приобретениями — уверен, что новые баскетболисты хорошо впишутся в команду и петербуржцы снова будут фаворитами сезона, — сказал Ватутин “Спорт-Экспрессу”. — В прошлом их прилично подкосили травмы, и клуб явно постарался это учесть в селекции. УНИКС сумел сохранить костяк состава, “Локомотив-Кубань” пошел на серьезные перемены в составе, но наверняка не станет слабее и будет продолжать идти своим путем поиска баланса между развитием молодых игроков и результатом. Качественные изменения летом провели “Уралмаш”, “Парма” и другие клубы, будет интересно».