Баскетболисты ЦСКА начнут защиту титула в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА сыграет против казанского УНИКСа в первом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча пройдет на арене «Мегаспорт».
ЦСКА стал победителем плей-офф прошлого сезона, УНИКС занял второе место. На предсезонном Суперкубке Единой лиги ВТБ команды также встретились в финале, победу одержали армейцы.
Состав ЦСКА существенно не поменялся: команду покинул американский защитник Оливье Хэнлан, центровой Самсон Руженцев перешел в «Парму» на правах аренды. При этом в ЦСКА пришел сербский защитник Алекса Аврамович, ставший в августе бронзовым призером Олимпийских игр в Париже. УНИКС покинули защитники Ненад Димитриевич из Северной Македонии, который был лидером команды последних сезонов, американец Эрик Грин, Вячеслав Зайцев, победитель Евролиги 2016 года центровой Иван Лазарев и трехкратный победитель турнира форвард Андрей Воронцевич.
По мнению экспертов, именно эти две команды вместе с петербургским «Зенитом» будут основными претендентами на победу в турнире. Петербургский клуб покинули защитники серебряный призер Олимпийских игр в Токио в составе сборной Франции Тома Эртель, выступающий за сборную Словакии Кайл Курич, центровые американец Джош Карлтон, двукратный обладатель Еврокубка черногорец Боян Дублевич, форварды бронзовый призер Евролиги 2016 года Андрей Зубков и американец Джувэн Морган. Состав петербуржцев пополнили защитники Александр Щербенев, американцы Ксавьер Мун, Дуэйн Бэйкон, центровой Алекс Пойтрес и форвард Омари Спеллмен.
«Я думаю, что три команды поборются за золото: это ЦСКА, “Зенит” и УНИКС. Пока непонятно, в какой форме команды, но по составам это наши сильнейшие клубы. Вряд ли кто-то вмешается в эту борьбу, но будет много интересных матчей», — сказал ТАСС глава тренерского совета Российской федерации баскетбола Станислав Еремин.
По мнению президента ЦСКА Андрея Ватутина, фаворитом сезона будет «Зенит». «Думаю, расклад сил в лиге серьезно не изменится, “Зенит”, как обычно, впечатлил серьезными приобретениями — уверен, что новые баскетболисты хорошо впишутся в команду и петербуржцы снова будут фаворитами сезона, — сказал Ватутин “Спорт-Экспрессу”. — В прошлом их прилично подкосили травмы, и клуб явно постарался это учесть в селекции. УНИКС сумел сохранить костяк состава, “Локомотив-Кубань” пошел на серьезные перемены в составе, но наверняка не станет слабее и будет продолжать идти своим путем поиска баланса между развитием молодых игроков и результатом. Качественные изменения летом провели “Уралмаш”, “Парма” и другие клубы, будет интересно».
Формат сезона
В этом году турнир пройдет в новом формате. Впервые в регулярном чемпионате 12 команд сыграют четыре круга (по две встречи дома и по две на выезде). По итогам шесть команд гарантируют себе место в плей-офф. Те, кто занял места с седьмого по десятое, сыграют за две путевки в плей-офф, остальные завершат выступление.
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко надеется увидеть аншлаги на матчах и хорошие цифры по просмотрам после нововведений. «Все это позволит нашим топовым, именитым клубам как минимум дважды сыграть на аренах наших менее раскрученных команд. Хотим видеть аншлаги на трибунах и хорошие цифры по продажам билетов», — рассказал функционер ТАСС.
В прошлом чемпионате Единой лиги ВТБ принимали участие 14 клубов. В новом сезоне новичков не будет, а турнир покинули московская «Руна» и «Минск».