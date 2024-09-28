«Автодор» договорился о расторжении контракта с не приехавшим в команду чемпионом НБА

— «Автодор» достиг договорённости о расторжении контракта с Куинндери Уизерспуном и получит денежную компенсацию от игрока. Уизерспун продолжит карьеру в Китае, — сообщила пресс-служба саратовского клуба.
Напомним, Уизерспун подписал однолетний контракт с клубом 18 августа, но в расположение команды он так и не явился.
По информации издания MASH, Куиндерри решил не приезжать в расположение «Автодора» из-за БПЛА, которые атаковали дом, где ему сняли квартиру.
Клуб в Китае, к которому присоединился 28-летний американец, известный по выступлениям за команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс», неизвестен.