ЦСКА и «Зенит» выдали лучший матч старта сезона. Нервная концовка — в пользу армейцев

«В первую очередь я бы хотел отметить организацию матча, — подчеркнул “СЭ” президент турнира Сергей Кущенко. — Все сошлось: вечер воскресенья, первая встреча ЦСКА и “Зенита” в новом сезоне, работа армейцев со своим беттинговым-партнером, которая позволяет делать такие яркие предматчевые шоу, как концерт Басты. Так же качественно в связке клуб — партнер работают в Санкт-Петербурге и Казани. И нам как лиге хотелось бы больше таких историй. Чтобы от всех клубов шел посыл — не просто посмотрите трансляцию по ТВ, а приходите на баскетбол, получите удовольствие, кайфаните вместе с нами. Для этого надо привлекать местных селебрити, придумывать интересные активности для фанатов, такие как бросок на миллион на Матче недели. Если в Москве, где огромная конкуренция с театрами, концертами и другими видами развлечений, можно собрать больше 10 тысяч зрителей, то чего-то подобного можно добиться и в регионе. И не только на матчах с грандами».