Сборная России по баскетболу всё дальше от Европы. Пять вопросов по итогам Кубка Дружбы

А вот тут-то придётся не сглаживать углы, а сказать, как есть на самом деле. Нынешний уровень сборной России, к сожалению, невелик. Отсутствие международных соревнований сделало своё дело. Хоть каждый из игроков утверждает, что оказаться в сборной — честь, так оно на самом деле и есть, но уровень соперников России сейчас оставляет желать лучшего. Без топовых оппонентов ни о каком качественном скачке вперёд и речи быть не может. Раньше наши парни на равных боролись с Испанией, Литвой, Сербией, Францией, а порой и даже были лучше, как в отдельно взятом матче, так и на турнирах. Теперь же мы с трудом обыгрываем Тунис.