«Погнался за какой‑то… мечтой». Президент УНИКСа Богачёв — о смерти Тиммы

«Соболезную родным и близким. Такой молодой парень, очень жаль… Прекрасный, очень сильный игрок был. Он у нас играл буквально месяц. У него там свои дела, семейные вопросы были, на певице был женат. Из‑за семейных вопросов так мало у нас и играл. Сказал, чтобы мы его отпустили.



Как поётся в песне, любовь нечаянно нагрянет… Очень жаль. Как говорится, шерше ля фам. Не дай бог. Жаль его очень. Погнался за какой‑то… мечтой», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».