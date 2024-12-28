Американский баскетболист выделил главное преимущество жизни в России

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Американский баскетболист Хэйден Далтон рассказал о своих впечатлениях от жизни в России.
Далтон выступает за российские баскетбольные клубы с лета 2023 года.
«Первое впечатление было только положительным. Ни разу не слышал ничего плохого о том, что я американец, повсюду меня рады были видеть. Понял, что в России смогу нормально жить. Что больше всего нравится в России? Не зима! Мне нравится культура сохранения ценностей, которые были традиционными на протяжении истории человечества», — приводит его слова «Чемпионат».
Далтону 28 лет, он выступал за «Самару» с лета 2023 года. В декабре 2024 года форвард перешел в «Уралмаш».