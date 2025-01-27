Швед вернулся, топовый матч ЦСКА — «Зенит». На очереди горячая неделя в Единой лиге!

УНИКСу явно по силам продлить серию побед до 14 матчей. Прежде всего в связи с тем, что лидеры команды в шикарной форме. Казанцы не халтурят в обороне и всегда играют до самого конца. Перасович чётко распределяет нагрузку и в нужные моменты даёт проявить себя тем, у кого не так много игрового времени по ходу чемпионата. Тем не менее «Пари НН» никогда нельзя списывать со счетов, так как в клубе присутствует отличное сочетание опыта и молодости. Зак Наталл и вовсе демонстрирует игру на уровне одного из лучших баскетболистов Единой лиги. Не зря же его взяли на Матч всех звёзд? Яркие выходные любителям нашего чемпионата точно обеспечены.