Баскетболистки УГМК в двенадцатый раз завоевали Кубок России

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Баскетболистки екатеринбургского УГМК в 12-й раз в своей истории завоевали Кубок России, победив курское «Динамо» в решающем матче домашнего «Финала четырех».
Встреча прошла в Екатеринбурге в субботу и завершилась со счетом 89:63 (25:17, 22:16, 22:19, 20:11) в пользу хозяек. У победительниц самой результативной на паркете была Александрия Бентли, набравшая 28 очков, а Мария Клюндикова оформила дабл-дабл (21 очко + 13 подборов). У «Динамо» больше всех очков набрала Марина Голдырева — 13.
В матче за бронзовые медали баскетболистки столичного МБА-МГУСиТ переиграли сыктывкарскую «Нику-Лузалес» со счетом 66:56.
УГМК завоевал Кубок России в третий раз подряд и в 12-й в истории клуба. Екатеринбургская команда чаще всех брала этот трофей. «Динамо» играло в финале Кубка страны в 10-й раз и потерпело пятое поражение при пяти победах.