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Алексей Швед прокомментировал возвращение в Единую лигу и переход в «Зенит»

36-летней разыгрывающий защитник «Зенита» Алексей Швед прокомментировал возвращение в Единую лигу и переход в санкт-петербургский клуб.

Источник: Чемпионат.com

«Классные эмоции. Мы быстро договорились с “Зенитом”, буквально за 1−2 дня, поэтому никаких проблем не было. Сыграл уже два матча, я очень рад. Как отношения с Чави? С ним очень легко общаться. Он очень умный тренер, один из самых сильных в Европе, а также очень сильный психолог, поэтому с ним очень легко [найти контакт]. Хавьер очень понятно все объясняет, никаких проблем нет, отличная атмосфера в команде, отличные тренировки. Все дружат, хороший коллектив», — сказал Швед в интервью телеграм-каналу «Время на атаку».