Баскетболист Ребец подписал контракт с «Нижним Новгородом»

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Чемпион Европы по баскетболу в составе сборной Словении Матиц Ребец подписал контракт с «Нижним Новгородом», сообщается на официальном сайте клуба Единой лиги ВТБ.
Сроки соглашения с 30-летним защитником не уточняются. Он будет играть за «Нижний Новгород» под номером 0.
Ребец выигрывал Евробаскет в 2017 году вместе со словенской командой. Нынешний сезон он начал в сербском клубе ФМП, где провел 13 матчей, набирая в среднем за игру 17,1 очка. После он выступал за китайский «Нанкин Манки Кингз».
Ранее Ребец уже выступал в Единой лиге ВТБ, когда в 2017 году был игроком красноярского «Енисея».