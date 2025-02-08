Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баскетболист Ребец подписал контракт с «Нижним Новгородом»

Чемпион Европы по баскетболу Ребец стал игроком «Нижнего Новгорода».

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Чемпион Европы по баскетболу в составе сборной Словении Матиц Ребец подписал контракт с «Нижним Новгородом», сообщается на официальном сайте клуба Единой лиги ВТБ.

Сроки соглашения с 30-летним защитником не уточняются. Он будет играть за «Нижний Новгород» под номером 0.

Ребец выигрывал Евробаскет в 2017 году вместе со словенской командой. Нынешний сезон он начал в сербском клубе ФМП, где провел 13 матчей, набирая в среднем за игру 17,1 очка. После он выступал за китайский «Нанкин Манки Кингз».

Ранее Ребец уже выступал в Единой лиге ВТБ, когда в 2017 году был игроком красноярского «Енисея».