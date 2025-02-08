Баскетболист Ребец подписал контракт с «Нижним Новгородом»

Ребец выигрывал Евробаскет в 2017 году вместе со словенской командой. Нынешний сезон он начал в сербском клубе ФМП, где провел 13 матчей, набирая в среднем за игру 17,1 очка. После он выступал за китайский «Нанкин Манки Кингз».