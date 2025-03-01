Баскетболисты МБА-МАИ одержали третью победу подряд в Единой лиге ВТБ

Встреча в Красноярске завершилась со счетом 86:79 (18:22, 23:16, 21:21, 24:20) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Андрей Зубков из МБА-МАИ, на счету которого 23 очка и 12 подборов. В составе проигравших по 14 очков у Дмитрия Сонько и Тимофея Герасимова.