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Баскетболисты МБА-МАИ одержали третью победу подряд в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты МБА-МАИ обыграли «Енисей» в матче Лиги ВТБ.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Московский баскетбольный клуб МБА-МАИ обыграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча в Красноярске завершилась со счетом 86:79 (18:22, 23:16, 21:21, 24:20) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Андрей Зубков из МБА-МАИ, на счету которого 23 очка и 12 подборов. В составе проигравших по 14 очков у Дмитрия Сонько и Тимофея Герасимова.

Столичный клуб выиграл третью встречу подряд и с 12 победами в 33 матчах занимает девятое место в таблице, «Енисей» (11 побед, 34 матча) идет строчкой ниже.