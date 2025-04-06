Овечкина поздравили с рекордом в НХЛ, а «Самара» сотворила чудо. Итоги дня в Единой лиге

Тем не менее и эта разница в счёте долго не продержалась. «Енисей» продолжал гнуть свою линию и цепляться за каждый эпизод. Стоит напомнить, что в этом сезоне красноярцам пока ни разу не удавалось обыграть ЦСКА — и мотивации у них было не меньше. И тут заиграл Мело Тримбл — игрок, чьи таланты нельзя списывать со счетов вне зависимости от его текущей роли. По итогам встречи на его счету 22 очка, девять подборов и семь передач — статистика, достойная звезды НБА.