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«Зенит» обыграл «Парму» в первом матче серии ¼ финала плей-офф Единой лиги

В Санкт-Петербурге закончился первый матч серии финала Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный Зенит и пермская Парма.

Встреча завершилась уверенной победой «Зенита» — 102:68.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дуэйн Бэйкон, набравший 21 очко. 13 очков набрал Георгий Жбанов, 11 очков на свой счёт записал Алекс Пойтресс.

В составе пермской команды 21 очко на свой счёт записал Ройс Хэмм. 10 очков набрал Стэнли Уиттакер.

«Парма» пробилась в плей-офф Единой лиги ВТБ через сито плей-ин, «Зенит» вышел в плей-офф со второго места в регулярном чемпионате.

Напомним, в серии ¼ финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1.

Вторая встреча серии состоится 24 апреля в Санкт-Петербурге.