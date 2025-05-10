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ЦСКА отреагировал на смерть Драгана Лабовича в возрасте 38 лет

ЦСКА отреагировал на смерть сербского баскетболиста Драгана Лабовича.

Источник: Чемпионат.com

Спортсмен ушёл из жизни в возрасте 38 лет.

«На 39-м году жизни не стало Драгана Лабовича, экс-игрока сборной Сербии, трёхкратного чемпиона Европы в составе “младших” команд своей страны. ПБК ЦСКА выражает глубокие соболезнования всем родным и близким Лабовича, а также болельщикам из Красноярска, Самары и Нижнего Новгорода, где выступал баскетболист», — говорится в сообщении армейцев.

По данным сербских СМИ, Лабович скончался из-за сердечного приступа.

За время профессиональной карьеры сербский игрок выступал в том числе в Российской Федерации. Лабович представлял такие команды, как «Енисей», «Красные Крылья» и «Нижний Новгород».