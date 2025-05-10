ЦСКА отреагировал на смерть Драгана Лабовича в возрасте 38 лет

«На 39-м году жизни не стало Драгана Лабовича, экс-игрока сборной Сербии, трёхкратного чемпиона Европы в составе “младших” команд своей страны. ПБК ЦСКА выражает глубокие соболезнования всем родным и близким Лабовича, а также болельщикам из Красноярска, Самары и Нижнего Новгорода, где выступал баскетболист», — говорится в сообщении армейцев.