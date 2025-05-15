Международная федерация баскетбола продлила отстранение россиян до августа 2025 года

ТАСС, 15 мая. Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) продлил отстранение российских и белорусских клубов и сборных от соревнований до августа 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.
Заседание исполкома организации прошло в Бахрейне. Отстранение россиян и белорусов продлено до следующего заседания исполнительного комитета FIBA, которое состоится в августе 2025 года.
В марте 2022 года FIBA отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Российские клубы также не выступают на соревнованиях, которые проводит Евролига.