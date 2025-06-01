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«Зенит» вышел вперед в финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Зенита».

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Баскетболисты петербургского «Зенита» в гостях со счетом 91:83 обыграли московский ЦСКА в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Самыми результативными игроками у «Зенита» стали Дуэйн Бэйкон и Трент Фрэйзер, набравшие по 19 очков. У ЦСКА больше всего очков набрал Мело Тримбл (16).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Зенита». Четвертый матч пройдет 3 июня на домашней площадке ЦСКА. За бронзовые медали Единой лиги ВТБ борются казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Команда из Казани ведет в серии до трех побед со счетом 2−1.

Действующим победителем Единой лиги ВТБ является ЦСКА. В финальной серии столичная команда со счетом 4−1 обыграла УНИКС. Армейцы выигрывали титул 11 раз и являются рекордсменами по этому показателю. По разу трофей завоевывали «Химки» (2011), «Зенит» (2022) и УНИКС (2023).