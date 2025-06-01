«Зенит» вышел вперед в финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Зенита». Четвертый матч пройдет 3 июня на домашней площадке ЦСКА. За бронзовые медали Единой лиги ВТБ борются казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Команда из Казани ведет в серии до трех побед со счетом 2−1.