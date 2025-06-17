Суперкубок Единой лиги ВТБ планируют провести в Белграде

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Единая лига ВТБ планирует провести Суперкубок в Белграде. Об этом ТАСС рассказал президент турнира Сергей Кущенко.
«Международная повестка остается важной составляющей нашего турнира. Суперкубок ее сохранит, планируется, что он пройдет в сентябре в Белграде, — сказал Кущенко. — Помимо наших клубов планируется участие сербских и других иностранных команд».
Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится с 2021 года, он носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского.