Единая лига ВТБ запустит новый турнир, который будет проходить внутри сезона

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Единая лига ВТБ организует новый баскетбольный турнир — Кубок лиги, который пройдет по ходу регулярного чемпионата. Об этом ТАСС рассказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.
«Планируем с одним из партнеров лиги провести новое соревнование в предстоящем сезоне, — сказал Кущенко. — Условное название — Кубок лиги. Пилотный проект с участием иностранных клубов. Он будет внутри сезона. Формат — 6 российских и 2 зарубежные команды. Турнир короткий: 2 группы по 4 команды».
Президент Единой лиги ВТБ рассказал, что формат регулярного чемпионата сохранится. «Все клубы проголосовали за 4 круга регулярного сезона, — сказал он. — Будет много баскетбола с непредсказуемыми результатами. Формат регулярки сохранится, но не будет плей-ин».