Единая лига ВТБ запустит новый турнир, который будет проходить внутри сезона

Президент Единой лиги ВТБ рассказал, что формат регулярного чемпионата сохранится. «Все клубы проголосовали за 4 круга регулярного сезона, — сказал он. — Будет много баскетбола с непредсказуемыми результатами. Формат регулярки сохранится, но не будет плей-ин».