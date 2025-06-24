Призер чемпионата мира по баскетболу покинул ЦСКА

М’Бай стал игроком армейцев в 2023 году и дважды выиграл с командой Единую лигу ВТБ, а также завоевал Суперкубок. В составе сборной Франции форвард стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года и серебряным призером чемпионата Европы — 2022.