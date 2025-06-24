Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Призер чемпионата мира по баскетболу покинул ЦСКА

Французский баскетболист М’Бай ушел из ЦСКА.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата мира по баскетболу Амат М’Бай покинул ЦСКА, сообщается на сайте армейского клуба.

У 35-летнего француза завершился срок контракта. В среднем в прошедшем регулярном чемпионате он набирал 10,3 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 1,5 передачи за игру.

М’Бай стал игроком армейцев в 2023 году и дважды выиграл с командой Единую лигу ВТБ, а также завоевал Суперкубок. В составе сборной Франции форвард стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года и серебряным призером чемпионата Европы — 2022.