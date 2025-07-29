«Если улучшим реализацию простых бросков, то выиграем второй матч у Ирана». Интервью Ганькевича

Товарищеский матч. Россия — Иран — 67:70 (15:15, 19:15, 13:16, 20:24)
Россия: Щербенев (16), Ганькевич (13), Емченко (9), Ухов (5), Фролов (5), Барашков (5), Квитковских (4), Темиров (3), Чадов (2), Хоменко (2), Карданахишвили (2), Беленицкий (1), Зайцев (0), Огарков (0).
Иран: Вахеди (20), Амини (16).
Трехочковый Мохаммада Амини за 1,7 секунды до конца четвертой четверти принес сборной Ирана победу над Россией в товарищеском матче в Химках (70:67). Амини набрал 16 очков, 5 подборов и 2 передачи, самым же результативным игроком встречи стал Мохаммадсина Вахеди (20 очков). У нашей сборной 29 очков на двоих записали на свой счет Александр Щербенев (16 + 4 передачи + 3 перехвата) и Александр Ганькевич (13 + 4 подбора + 4 передачи).
В интервью «СЭ» Ганькевич назвал причины поражения, а также порассуждал о подписаниях ЦСКА и предстоящем Евробаскете-2025.
Из молодых выделю Фролова
— Чего не хватило нашей сборной в матче с Ираном?
— Определенно не хватило сыгранности. Иранцы провели шесть матчей этим летом, они целенаправленно готовятся к Кубку Азии-2025. Мы же только тренировались, собрались две недели назад после продолжительного перерыва. У кого-то из ребят сезон закончился еще в апреле, у кого-то в мае.
— Вы провели классный матч, набрав 13 очков, 4 подбора и 4 передачи. Одна из лучших игр за сборную, или впечатление смазало обидное поражение?
— Не сказал бы, что одна из лучших. Пока далек от оптимальных кондиций. Что касается поражения, то оно не сильно расстроило. Все решил один дальний бросок, мы же промазали много лей-апов. Думаю, не забили около 10 очков на пустое кольцо. Забей их, спокойно бы выиграли встречу, не заходя в концовку.
— Иран чем-то удивил, или они играли примерно так, как вы их и скаутировали?
— Соперники играли так, как мы их разбирали. Показывали быстрый баскетбол, бежали в быстрые прорывы. Порой у них удавались сумасшедшие атаки, когда они забивали тяжелые броски. В защите немного поменяли тактику, но не удивили этим.
— 20-летний Мохаммад Амини забил решающий трехочковый, в целом смотрелся очень качественно. Не затерялся бы в Лиге ВТБ?
— Сложно ответить. Надо, чтобы он поиграл в нашем чемпионате хотя один-два месяца, и тогда уже можно было бы сделать выводы. По игре он мне не очень запомнился, но забил решающий бросок. Это факт.
— В концовке вы тоже забили дальний бросок. Это первая треха за сборную?
— Забивал сборной Италии, когда первый раз получил вызов в сборную в квалификации ЧМ-2023. Так что это второй трехочковый.
— Что ждете от второй игры с Ираном 30 июля? Что надо исправить, чтобы уверенно выиграть?
— Исправить мелкие ошибки, убрать ненужные потери. Более хладнокровно действовать, улучшить реализацию простых бросков, и мы спокойно выиграем.
— На эти сборы Зоран Лукич вызвал много молодых игроков. Кого бы вы выделили?
— Пожалуй, назову Илюху Фролова. Он неплохо смотрелся с Ираном. Уверенно брал подборы, забил треху, мог еще одну, но не бросил, находясь в одиночестве на периметре. На тренировках он показывает большое желание. Видно, что хорошо обучен в свои 17 лет. Думаю, у него все впереди.
Прошлым летом удивили подписания Аврамовича и Бэйкона
— Как провели межсезонье?
— Немного отдохнул после окончания сезона, провел время с семьей. Потом начал подводить себя к сборной, чтобы физически тело было готово к нагрузкам. После сборов с национальной командой будет небольшой перерыв, и уже начнем подготовку к сезону в составе ЦСКА.
— Как бы оценили приобретения своего клуба в межсезонье? Армейцев пополнили Антониус Кливленд и Александр Чадов, из аренды вернулся Самсон Руженцев.
— Кливленд и Чадов — хорошее усиление. Возвращение Самсона тоже воспринимаю позитивно. При этом отмечу, что баскетбол в ЦСКА все равно строится от дисциплины. Каждый игрок знает свою роль в команде, не тянет одеяло на себя. Поэтому два сезона подряд и проводим успешно, выигрывая Лигу ВТБ.
— Команда стала еще сильнее?
— У ЦСКА всегда отличный состав. Сюда попадают только сильные игроки.
— Следите за усилением конкурентов? Какой-то трансфер удивил?
— Посматриваю, кто и кого подписывает. Но еще не было такого трансфера, который бы удивил. Как в прошлое межсезонье, когда ЦСКА договорился с Алексой Аврамовичем, а «Зенит» — с Дуэйном Бэйконом. Это действительно переходы с приставкой «топ» (оба игрока этим летом сменили Россию на БК «Дубай». — Прим. «СЭ»). В этом сезоне такого не видел.
— Как думаете, следующий сезон будет еще более конкурентный?
— Посмотрим, как будет на практике. Но могу сказать, и в прошедшем чемпионате нам было непросто. Зарубались не только с командами из топ-4. Каждый клуб мог создать нам проблемы в отдельно взятой игре.
— Смотрели драфт НБА в этом году? Что думаете о перспективах Егора Демина и Влада Голдина в своих новых командах?
— Драфт не смотрел. Посматривал хайлайты ребят в Летней лиге, хорошо смотрятся. Думаю, у них есть будущее в НБА. Будем наблюдать и радоваться их успехам.
— На ваш взгляд, если бы сборная поехала на Евробаскет-2025, то какая была бы оптимальная пятерка?
— Не помню, кто закончил карьеру в сборной, а кто нет. Если бы был список перед глазами, то мог бы назвать. Плюс всегда важно понимать, кто смог бы приехать, кто нет.
— Тяжело смотреть такие турниры, учитывая бан нашей сборной?
— Нет, не тяжело. Все равно смотришь игры, интересный баскетбол. Что-то подчеркиваешь для себя, что-то даже берешь себе в арсенал. Конечно, хотелось бы участвовать в крупных турнирах на уровне сборных, но пока такой возможности нет.
— Кого считаете фаворитом Евробаскета?
— Среди топовых сборных много сильных коллективов, так что одного фаворита выделить сложно. Буду болеть за Сербию и нашего брата Алексу [Аврамовича].
Тимур Ганеев