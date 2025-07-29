«Если улучшим реализацию простых бросков, то выиграем второй матч у Ирана». Интервью Ганькевича

— Посматриваю, кто и кого подписывает. Но еще не было такого трансфера, который бы удивил. Как в прошлое межсезонье, когда ЦСКА договорился с Алексой Аврамовичем, а «Зенит» — с Дуэйном Бэйконом. Это действительно переходы с приставкой «топ» (оба игрока этим летом сменили Россию на БК «Дубай». — Прим. «СЭ»). В этом сезоне такого не видел.