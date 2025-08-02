Алексей Швед завершил этап в «Зените». Был ли хоть какой-то в этом смысл?

Алексей Швед больше не является игроком «Зенита» — об этом уже сообщили как минимум несколько источников, так что новость не стала неожиданностью. Клуб принял решение не продлевать с ним контракт, и это решение выглядит вполне взвешенным. За полгода в Петербурге стало очевидно: Швед не вписался в общую мозаику команды. Причина не в уровне игрока и не в грубой ошибке менеджмента — просто ставка на точечное усиление не превратилась в ту ценность, ради которой обычно стараются сохранить игрока.