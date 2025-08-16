Баскетболист Хантер перешел в «Локомотив-Кубань»

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Ушедший из петербургского «Зенита» тяжелый форвард Винс Хантер стал игроком клуба «Локомотив-Кубань», сообщается на сайте краснодарской баскетбольной команды.
Американец покинул «Зенит» в четверг в связи с завершением действия контракта. Соглашение Хантера с краснодарцами рассчитано на один сезон с опцией продления еще на один год.
Хантеру 31 год. Он провел в «Зените» два сезона, отыграл 117 матчей, завоевал Кубок и Суперкубок России. В сезоне-2022/23 выступал за казанский УНИКС, с которым стал победителем Единой лиги ВТБ. В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец отыграл четыре матча за «Мемфис Гриззлис».