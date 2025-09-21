Единая лига придумала новый турнир: всё, что известно на данный момент

Формат соревнования предельно прозрачен: две группы по четыре команды, каждая играет шесть матчей (три дома и три — на выезде), после чего по два лучших клуба выходят в апрельский «Финал четырёх». Всего запланировано 28 встреч: групповой этап растянется с октября до конца марта, а решающие игры состоятся в середине апреля. Длительность розыгрыша заметно превышает аналоги в других лигах, что сразу выделяет турнир.