«Локо» и УНИКС входят в сезон. Чего ожидать от первых матчей Единой лиги?

В этой паре всё намного проще. 8 и 16 сентября УНИКС уже встречался с «Пармой» в Кубке Кондрашина и Белова и в Кубке 30-летия «Урал-Грейту». Дважды победы доставались подопечным Велимира Перасовича. Казанцы провели качественную предсезонку, проиграв лишь один матч — «Зениту». Правда, соперники были не лучшие из лучших («Купол-Родники», «Самара», «Автодор» и «Парма»). УНИКС подошёл к новому сезону в неплохой форме, хоть пока и на бумаге, но теперь в команде нет перекоса на игру одного из лидеров, как это было раньше с Акун-Пёрселлом или Рейнольдсом.