Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦСКА обыграл «Зенит» и одержал вторую победу в Единой лиге ВТБ

Встреча завершилась со счетом 85:84 в пользу армейцев.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА со счетом 85:84 обыграли петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

У ЦСКА самым результативным игроком с 17 очками стал Мело Тримбл. В составе «Зенита» 21 очко набрал Александр Щербенев.

ЦСКА одержал вторую победу в сезоне, ранее команда обыграла «Самару» (82:63) и уступила пермской «Парме» (80:83). У «Зенита» после трех игр одна победа и два поражения. Ранее команда победила саратовский «Автодор» (90:67) и проиграла казанскому УНИКСу (77:104).

В следующем матче «Зенит» сыграет в гостях против «Самары», ЦСКА примет «Пари Нижний Новгород». Встречи пройдут 15 октября.