ЦСКА обыграл «Зенит» и одержал вторую победу в Единой лиге ВТБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА со счетом 85:84 обыграли петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
У ЦСКА самым результативным игроком с 17 очками стал Мело Тримбл. В составе «Зенита» 21 очко набрал Александр Щербенев.
ЦСКА одержал вторую победу в сезоне, ранее команда обыграла «Самару» (82:63) и уступила пермской «Парме» (80:83). У «Зенита» после трех игр одна победа и два поражения. Ранее команда победила саратовский «Автодор» (90:67) и проиграла казанскому УНИКСу (77:104).
В следующем матче «Зенит» сыграет в гостях против «Самары», ЦСКА примет «Пари Нижний Новгород». Встречи пройдут 15 октября.