Виктор Хряпа получил должность в Российской федерации баскетбола

43-летний Хряпа завершил профессиональную карьеру в 2018 году. Его последним клубом стал ЦСКА, за который он выступал на протяжении десяти лет. В составе московской команды Хряпа дважды выигрывал Евролигу, восемь раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ и 13 раз — чемпионом России. В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он провел 143 матча, играя за «Портленд» и «Чикаго».
«Андрей Геннадьевич (Кириленко) регулярно предпринимал попытки для того, чтобы привлечь меня к работе в федерации, но на тот момент у меня не было свободного времени — я решил посвятить его семье после окончания спортивной карьеры. Сейчас это время освободилось, и я рад вступить в дружные ряды РФБ наряду с известными спортсменами, такими как мой непосредственный начальник Сергей Александрович Моня. Буду рад работать с ним рука об руку в целях развития российского баскетбола», — заявил Хряпа.
В составе сборной России Хряпа выигрывал чемпионат Европы в 2007 году, а также завоевывал бронзовые медали первенства в 2011 году. На Олимпиаде 2012 года Хряпа вместе с национальной командой стал бронзовым призером турнира.