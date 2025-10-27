Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виктор Хряпа получил должность в Российской федерации баскетбола

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Бывший баскетболист ЦСКА, «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Чикаго Буллз» Виктор Хряпа назначен на пост заместителя руководителя департамента национальных и резервных сборных команд в Российской федерации баскетбола (РФБ), сообщается на сайте федерации.

Источник: Спорт РИА Новости

43-летний Хряпа завершил профессиональную карьеру в 2018 году. Его последним клубом стал ЦСКА, за который он выступал на протяжении десяти лет. В составе московской команды Хряпа дважды выигрывал Евролигу, восемь раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ и 13 раз — чемпионом России. В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он провел 143 матча, играя за «Портленд» и «Чикаго».

«Андрей Геннадьевич (Кириленко) регулярно предпринимал попытки для того, чтобы привлечь меня к работе в федерации, но на тот момент у меня не было свободного времени — я решил посвятить его семье после окончания спортивной карьеры. Сейчас это время освободилось, и я рад вступить в дружные ряды РФБ наряду с известными спортсменами, такими как мой непосредственный начальник Сергей Александрович Моня. Буду рад работать с ним рука об руку в целях развития российского баскетбола», — заявил Хряпа.

В составе сборной России Хряпа выигрывал чемпионат Европы в 2007 году, а также завоевывал бронзовые медали первенства в 2011 году. На Олимпиаде 2012 года Хряпа вместе с национальной командой стал бронзовым призером турнира.