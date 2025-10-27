Виктор Хряпа получил должность в Российской федерации баскетбола

«Андрей Геннадьевич (Кириленко) регулярно предпринимал попытки для того, чтобы привлечь меня к работе в федерации, но на тот момент у меня не было свободного времени — я решил посвятить его семье после окончания спортивной карьеры. Сейчас это время освободилось, и я рад вступить в дружные ряды РФБ наряду с известными спортсменами, такими как мой непосредственный начальник Сергей Александрович Моня. Буду рад работать с ним рука об руку в целях развития российского баскетбола», — заявил Хряпа.