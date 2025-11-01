Ричмонд
«Зенит» уступил «Енисею» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Енисея» обыграли «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ.

Источник: БК "Енисей"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на выезде проиграл красноярскому «Енисею» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в Красноярске, завершилась со счетом 83:78 (23:14, 17:16, 17:23, 26:25) в пользу хозяев. В составе «Енисея» больше всех очков набрал Мэтт Коулмэн (23). У «Зенита» самым результативным игроком стал Трент Фрэйзер (26).

«Зенит» прервал серию из четырех побед в чемпионате и идет шестым в турнирной таблице. «Енисей» выиграл второй матч из восьми в сезоне и располагается на девятой строчке.

В следующей встрече петербуржцы 9 ноября на выезде сыграют с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань», а красноярская команда днем ранее примет «Самару».