«Зенит» уступил «Енисею» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, которая прошла в Красноярске, завершилась со счетом 83:78 (23:14, 17:16, 17:23, 26:25) в пользу хозяев. В составе «Енисея» больше всех очков набрал Мэтт Коулмэн (23). У «Зенита» самым результативным игроком стал Трент Фрэйзер (26).