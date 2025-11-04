УНИКС подписал контракт с баскетболистом Алексеем Шведом

Последним клубом Шведа был петербургский «Зенит», который он покинул в августе. В Единой лиге ВТБ ранее он играл за подмосковные «Химки» и московский ЦСКА. Защитник дважды становился лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, дважды признавался самым ценным игроком по итогам сезона, четыре раза участвовал в Матчах звезд. В Национальной баскетбольной ассоциации Швед выступал за клубы «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон» и «Нью-Йорк». С октября 2023 года по декабрь 2024-го баскетболист защищал цвета китайского «Шаньси Лунгс».