Баскетболиста «ЦСКА-Юниора» избили в ночном клубе

Владимир Ершов получил черепно-мозговую травму.

Источник: cskabasket.ru

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Баскетболист московского клуба «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов получил черепно-мозговую травму после избиения в ночном клубе. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Отмечается, что игрок находится в ЦРБ подмосковного города Раменское в тяжелом состоянии.

«Сегодня форвард “ЦСКА-Юниора” Владимир Ершов в получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе. В настоящий момент он находится в ЦРБ города Раменское в тяжелом состоянии, представители клуба находятся на связи с родителями игрока и врачами. Надеемся на силы организма Владимира, профессионализм медиков и объективное расследование правоохранительными органами инцидента», — говорится в заявлении клуба.

Ершову 18 лет, он выступает за «ЦСКА-Юниор» с 2025 года.