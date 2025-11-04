Баскетболиста «ЦСКА-Юниора» избили в ночном клубе

«Сегодня форвард “ЦСКА-Юниора” Владимир Ершов в получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе. В настоящий момент он находится в ЦРБ города Раменское в тяжелом состоянии, представители клуба находятся на связи с родителями игрока и врачами. Надеемся на силы организма Владимира, профессионализм медиков и объективное расследование правоохранительными органами инцидента», — говорится в заявлении клуба.