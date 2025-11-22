«Локомотив-Кубань» обыграл «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Самаре завершилась победой гостей со счетом 102:74 (21:15, 30:18, 30:18, 21:23). Самым результативным игроком матча стал защитник «Самары» Никита Михайловский, набравший 19 очков. У краснодарцев больше всех очков на счету Макара Коновалова (18).
«Локомотив-Кубань» (10 побед, 3 поражения) одержал пятую победу подряд и занимает третье место в таблице Единой лиги ВТБ. «Самара» потерпела поражение во всех своих 12 матчах и располагается на последнем, 11-м месте.
В следующей встрече «Локомотив-Кубань» примет московский ЦСКА 5 декабря. «Самара» 10 декабря в гостях сыграет с петербургским «Зенитом».