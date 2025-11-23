«Енисей» одержал победу над «Автодором»

«Енисей», одержав пятую победу в сезоне при семи поражениях, занимает восьмую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Автодор» располагается на предпоследней, десятой позиции. Команда проиграла десятый матч подряд, всего в активе саратовцев две победы и 11 поражений.