«Енисей» одержал победу над «Автодором»

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Красноярский «Енисей» обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Красноярске завершилась со счетом 80:67 (21:20, 24:17, 14:17, 21:13). Самым результативным игроком матча стал защитник «Автодора» Малик Ньюмэн, который набрал 21 очко. У хозяев Мэтт Коулмэн заработал 16 очков.
«Енисей», одержав пятую победу в сезоне при семи поражениях, занимает восьмую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Автодор» располагается на предпоследней, десятой позиции. Команда проиграла десятый матч подряд, всего в активе саратовцев две победы и 11 поражений.
В следующем матче «Енисей» 6 декабря примет московский клуб МБА-МАИ, в этот же день «Автодор» дома сыграет с казанским УНИКСом.