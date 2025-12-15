Скандал на Кубке России по баскетболу 3×3: семья избила судью после матча

После матча отборочного этапа Кубка России по баскетболу 3×3 в Сочи произошел резонансный инцидент. Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, семья братьев Творжинских из команды «Россети» напала на главного судью Никиту Скавинского. Арбитр получил сотрясение мозга, ушибы и перелом костей носа, после чего обратился в полицию.
Что случилось
Инцидент произошел на Красной Поляне после поражения команды «Россети» в одном из матчей отборочного этапа. По словам Скавинского, конфликт начался сразу после финальной сирены. Мать братьев Творжинских с криками подбежала к арбитру, выражая недовольство судейством.
«По спортивной составляющей “Россети” не проходят, но так как они из Сочи, просто заплатили взнос, и им позволили играть. Команда всем уступает, из-за чего начинает злиться. Весь матч человек громко кричит на судей. Мы, как арбитры, на это реагировать не должны», — рассказал Никита.
Скавинский добавил, что затем к нему подбежал супруг женщины — Сергей Творжинский — в сопровождении сыновей. Судью повалили на землю и несколько раз ударили ногами. После драки семья покинула место проведения соревнований.
Побои зафиксированы
Медики диагностировали у Скавинского сотрясение мозга, множественные ушибы и перелом костей носа. Арбитр зафиксировал побои и написал заявление в полицию. По его словам, нападавшими были отец и двое сыновей Творжинских.
Другие участники турнира отмечают: представители этой команды ранее неоднократно грубо вели себя по отношению к соперникам и не проявляли уважения к организаторам и судьям.
Kub Mash связался с главой семьи баскетболистов. Сергей Творжинский заявил, что не считает нужным выносить «мелкие споры» на публичное обсуждение. Официальных комментариев от команды «Россети» и организаторов турнира на данный момент не поступало.
Отборочный этап Кубка России по баскетболу 3×3 проходит с участием команд из разных регионов страны. Формат турнира предполагает возможность допуска по заявочному взносу, даже если коллективы не проходят квалификацию по спортивному принципу.
Егор Сергеев