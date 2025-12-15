Скандал на Кубке России по баскетболу 3×3: семья избила судью после матча

«По спортивной составляющей “Россети” не проходят, но так как они из Сочи, просто заплатили взнос, и им позволили играть. Команда всем уступает, из-за чего начинает злиться. Весь матч человек громко кричит на судей. Мы, как арбитры, на это реагировать не должны», — рассказал Никита.