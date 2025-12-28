Ричмонд
Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли «Автодор» в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» нанес разгромное поражение саратовскому «Автодору» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Источник: Пресс-служба БК "Локомотив-Кубань"

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 88:65 (19:17, 29:16, 22:20, 18:12). Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Автодора» Ален Хаджибегович, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 14 подборов. У победителей 25 баллов в активе Джеремайи Мартине.

«Локомотив-Кубань» с 12 победами при шести поражениях поднялся на третье место в турнирной таблице. «Автодор», на счету которого 15 поражений при четырех победах, располагается на десятой строчке.

Свои следующие матчи обе команды проведут после Нового года. «Локомотив-Кубань» примет казанский УНИКС 4 января, а «Автодор» в гостях сыграет со столичным ЦСКА 5 января.