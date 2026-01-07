Баскетболисты «Енисея» обыграли «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Красноярске завершилась со счетом 88:83 (31:21, 22:21, 24:16, 11:25) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Самары» Никита Михайловский, который набрал 22 очка. У «Енисея» Михаил Ведищев заработал 20 очков, его одноклубник Егор Рыжов оформил дабл-дабл (16 очков + 10 подборов).