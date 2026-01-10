Дабл-дабл Шведа помог УНИКСу обыграть «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в субботу в Самаре, завершилась поражением хозяев площадки со счетом 80:105 (21:25, 19:26, 20:31, 20:23). Самым результативным игроком матча стал Маркус Бингэм из УНИКСа, в активе которого 24 очка. Его партнер по команде Алексей Швед оформил дабл-дабл из 13 очков и 12 передач. В составе хозяев больше всех очков набрал Никита Михайловский — 23.
Казанский клуб выиграл восьмой раз подряд и с 18 победами в 20 играх лидирует в турнирной таблице. «Самара» (1 победа в 19 матчах) располагается на последней, 11-й позиции.