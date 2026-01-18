«Уралмаш» с рекордной разницей разгромил «Самару»

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Екатеринбургский «Уралмаш» одержал победу над «Самарой» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 109:46 (39:13, 19:13, 23:11, 28:9) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал Тайрэлл Нэльсон из «Уралмаша», который набрал 19 очков. У «Самары» Никита Михайловский заработал 16 очков.
«Уралмаш» обыграл «Самару» с разницей в 63 очка, повторив рекорд Единой лиги ВТБ, который в октябре 2014 года установил клуб «Локомотив‑Кубань» в матче против «Калева» (114:51).
Екатеринбургская команда одержала первую победу под руководством главного тренера Антона Юдина, он возглавил «Уралмаш» 15 января после отставки белоруса Ростислава Вергуна.
«Уралмаш» (8 побед, 13 поражений) занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Самара» проиграла четвертый матч подряд, команда (1−20) располагается на последней, 11-й строчке.
В следующем матче «Уралмаш» 21 января сыграет в гостях с московским ЦСКА, «Самара» в этот же день примет казанский УНИКС.