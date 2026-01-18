«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 95:85 (31:18, 23:19, 25:21, 16:27) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал защитник «Локомотива-Кубани» Джеремайя Мартин, который набрал 26 очков. У «Зенита» Трент Фрэйзер заработал 20 баллов.
«Локомотив-Кубань» (15 побед, 8 поражений) поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата. «Зенит» (13 побед, 8 поражений) занимает пятое место.
В следующем матче «Зенит» 21 января сыграет в гостях с московским МБА-МАИ, «Локомотив-Кубань» 25 января примет «Самару».