«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 95:85 (31:18, 23:19, 25:21, 16:27) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал защитник «Локомотива-Кубани» Джеремайя Мартин, который набрал 26 очков. У «Зенита» Трент Фрэйзер заработал 20 баллов.