«Енисей» обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 76:55 (22:17, 15:14, 21:13, 18:11) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал Дмитрий Сонько (18), также дабл-дабл в активе Егора Рыжова (17 очков, 10 подборов). У «Нижнего Новгорода» самым результативным игроком стал Айзея Вашингтон (11 очков).
«Енисей» выиграл третий матч кряду в лиге и идет на седьмом месте в таблице, имея в своем активе 9 побед при 12 поражениях. «Нижний Новгород» (6−17) располагается на девятой строчке.
В следующем матче «Нижний Новгород» 24 января на выезде сыграет против казанского УНИКСа, а «Енисей» в этот же день в гостях встретится с екатеринбургским «Уралмашем».