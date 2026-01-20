«Енисей» обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 76:55 (22:17, 15:14, 21:13, 18:11) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал Дмитрий Сонько (18), также дабл-дабл в активе Егора Рыжова (17 очков, 10 подборов). У «Нижнего Новгорода» самым результативным игроком стал Айзея Вашингтон (11 очков).