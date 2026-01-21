Ричмонд
«Зенит» победил в первом матче после увольнения Секулича

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Петербургский «Зенит» одержал победу над московским МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Источник: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Встреча в Москве завершилась со счетом 99:83 (24:25, 23:23, 26:21, 26:14) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал форвард МБА-МАИ Павел Савков, который набрал 24 очка. У «Зенита» больше всех очков набрал Лука Шаманич (22). Его одноклубник Трент Фрэйзер оформил дабл-дабл (17 очков + 14 передач).

«Зенит» одержал первую победу после увольнения словенца Александера Секулича. Временно исполнять обязанности главного тренера назначен Максим Учайкин.

«Зенит», одержав 14-ю победу при восьми поражениях, поднялся на четвертое место в турнирной таблице. МБА-МАИ с 10 победами и 12 поражениями располагается на шестой строчке.

В следующем матче МБА-МАИ 25 января сыграет в гостях с пермской «Пармой», «Зенит» днем ранее на выезде встретится с московским ЦСКА.