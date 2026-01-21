«Зенит» победил в первом матче после увольнения Секулича

Встреча в Москве завершилась со счетом 99:83 (24:25, 23:23, 26:21, 26:14) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал форвард МБА-МАИ Павел Савков, который набрал 24 очка. У «Зенита» больше всех очков набрал Лука Шаманич (22). Его одноклубник Трент Фрэйзер оформил дабл-дабл (17 очков + 14 передач).